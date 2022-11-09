Финансирование субсидий и льгот за последний месяц завершено: сколько украинцев получат деньги

Фото: субсидии и льготы за октябрь профинансированы ПФУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплаты субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа за октябрь 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

"На выплаты 2,3 миллионам домохозяйств направлено 1 934,8 млн грн", - говорится в сообщении. Напомним, функции по выплате субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также будет назначать субсидии.