Финансовые учреждения обязали раскрывать полную стоимость микрокредитов

Финансовые учреждения будут обязані раскрывать полную стоимость кредитов суммой менее минимальной заработной платы (на сегодня - 5 тысяч грн) и сроком до одного месяца. Соответствующий закон подписан президентом и вступит в силу через три месяца.

Об этом сообщается на странице законопроекта №1109 на Верховной рады.

Как отметили в пресс-службе НБУ, большинство займов, которые граждане берут в небанковских финансовых учреждениях, - незначительные по размеру и краткосрочные. В 2019 году средняя сумма кредита физического лица составила 3 711 грн.

"Ввиду того, что требования к раскрытию информации не распространялись на так называемые микрокредиты, граждане имели немало проблем. Среди основных - непонимание полной стоимости кредита и санкций в случае просрочки, которые могли утроить или даже увеличить долг человека в десятки раз", - сказала руководитель Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Ольга Лобайчук.

По закону финансовые компании будут обязаны указывать реальную годовую процентную ставку по микрокредитам, которая включает все без исключения расходы клиента. Это касается и рекламы. Будет запрещено указывать процентные ставки на уровне 0% или 0,01%, которые могут действовать лишь в течение короткого льготного периода, что приводит к неправильному пониманию стоимости кредита потребителем и может поставить заемщика в затруднительное финансовое положение.

Договор микрокредита должен будет содержать полную информацию о займе, а именно: полную процентную ставку, наличие дополнительных и сопутствующих услуг, ориентировочную общую стоимость кредита, график платежей, информацию о санкциях в случае просрочки и прочее. Также финансовой компании запрещено изменять условия договора в одностороннем порядке.

Кроме того, закон ограничивает совокупную сумму платежей, которые должен оплатить потребитель в случае невыполнения его обязательств, предусмотренных договором о потребительском кредите (неустойки (штраф, пеня), процентной ставки, иных платежей). Размер штрафа ограничен двойной суммой, полученной потребителем по такому договору.

Также закон предусматривает, что в случае просрочки ставка по микрокредиту не может меняться в худшую для клиента сторону.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 15 сентября приняла закон, который ограничивает размер штрафов по микрокредитам.

Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых. По сравнению с июлем ставки не изменились.