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Финансовые лидеры G20 не смогли согласовать позицию по вторжению России в Украину, - Reuters

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Бали, Суббота 16 июля 2022 09:34
Автор: Александр Белоус

Индонезия в субботу, 16 июля, призвала финансовых лидеров G20 сосредоточиться на своих целях по восстановлению мировой экономики. Но источники сообщили, что встреча на Бали, скорее всего, закончится без официального коммюнике, поскольку война России против Украины продолжает разделять группу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, который проводит двухдневное мероприятие, вместо этого выступит с заявлением председателя, подводящим итоги встречи, сообщили два источника, "Мы не ожидаем коммюнике", - сказал один из источников.

Высокопоставленные западные чиновники, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен и министр финансов Канады Христя Фриланд, в пятницу осудили войну и раскритиковали российских чиновников за огромные экономические последствия, вызванные войной.

Министр финансов Украины Сергей Марченко, выступивший на встрече виртуально, призвал к "более жестким адресным санкциям" против России за ее вторжение в Украину. Война превалировала на недавних встречах G20, в том числе встрече министров иностранных дел на прошлой неделе.

Западные страны ввели строгие санкции против России и обвинили ее в военных преступлениях в Украину. Другие страны G20, включая Китай, Индию и Южную Африку, реагировали более сдержанно.

"Мы переживаем бесконтрольный период в мировой экономике, когда "Большая двадцатка" парализована войной Путина, а "Большая семерка" не может возглавить мировые общественные процессы", - сказал Кевин Галлахер, возглавляющий Центр политики глобального развития в Бостонском университете.

Шри Мульяни надеялся, что делегаты на встрече на этой неделе смогут совместно обсудить рост цен на сырьевые товары, эскалацию кризиса в области продовольственной безопасности и побочные эффекты, влияющие на способность стран с низким уровнем доходов погашать долги.

Противодействие Китаю

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил журналистам на этой неделе, что отсутствие прозрачности в кредитах Китая развивающимся странам было "основным направлением координации" между Соединенными Штатами и Японией, которые обе участвуют в действиях G7 для противодействия китайской экспансии.

Эмануэль сказал, что кредитование Китая вызвало проблемы в Шри-Ланке, Пакистане и других странах.

"Есть закономерность. Где бы ни был след Китая, вы получаете страны, которые финансово и экономически не только зависимы, но и находятся в смертельной ловушке", - сказал он.

Он добавил, что западные страны оказывали давление на Китай, чтобы тот реструктурировал эти долговые контракты и преобразовал свою роль в "вклад в пользу страны, а не в долг и рабство".

Напомним, в субботу G20 обсудит финансовую стабильность после пандемии, криптоактивы и финансовые риски, связанные с климатом, а также другие темы.

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