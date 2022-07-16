Фінансові лідери G20 не змогли узгодити позицію щодо вторгнення Росії в Україну, - Reuters

Індонезія в суботу, 16 липня, закликала фінансових лідерів G20 зосередитися на своїх цілях по відновленню світової економіки. Але джерела повідомили, що зустріч на Балі, швидше за все, закінчиться без офіційного Комюніке, оскільки війна Росії проти України продовжує розділяти групу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Очікується, що міністр фінансів Індонезії Шрі Мульяні Індраваті, який проводить дводенний захід, замість цього виступить із заявою голови, що підводить підсумки зустрічі, повідомили два джерела, "ми не очікуємо Комюніке", - сказав один з джерел.

Високопоставлені Західні чиновники, в тому числі міністр фінансів США Джанет Єллен і міністр фінансів Канади Христя Фріланд, в п'ятницю засудили війну і розкритикували російських чиновників за величезні економічні наслідки, викликані війною.

Міністр фінансів України Сергій Марченко, який виступив на зустрічі віртуально, закликав до "жорсткіших адресних санкцій" проти Росії за її вторгнення в Україну. Війна переважала на недавніх зустрічах G20, в тому числі зустрічі міністрів закордонних справ минулого тижня.

Західні країни ввели суворі санкції проти Росії і звинуватили її у військових злочинах в Україні. Інші країни G20, включаючи Китай, Індію та Південну Африку, реагували більш стримано.

"Ми переживаємо безконтрольний період у світовій економіці, коли "Велика двадцятка" паралізована війною Путіна, а "Велика сімка" не може очолити світові суспільні процеси", - сказав Кевін Галлахер, який очолює Центр політики глобального розвитку в Бостонському університеті.

Шрі Мульяні сподівався, що делегати на зустрічі цього тижня зможуть спільно обговорити зростання цін на сировинні товари, ескалацію кризи в галузі продовольчої безпеки і побічні ефекти, що впливають на здатність країн з низьким рівнем доходів погашати борги.

Протидія Китаю

Посол США в Японії Рам Емануель заявив журналістам на цьому тижні, що відсутність прозорості в кредитах Китаю країнам було "основним напрямком координації" між Сполученими Штатами та Японією, які обидві беруть участь в діях G7 для протидії китайської експансії.

Емануель сказав, що кредитування Китаю викликало проблеми в Шрі-Ланці, Пакистані та інших країнах.

"Є закономірність. Де б не був слід Китаю, Ви отримуєте країни, які фінансово і економічно не тільки залежні, але і знаходяться в смертельній пастці", - сказав він.

Він додав, що західні країни чинили тиск на Китай, щоб той реструктурував ці боргові контракти і перетворив свою роль в "Внесок на користь країни, а не в борг і рабство".