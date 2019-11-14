Финансово-экономические отношения с Россией невозможны, - Загороднюк

Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Министр обороны считает, что нужно делать все, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что с Российской Федерации невозможны финансово-экономические отношения. Об этом он написал в Facebook.

Как отметил Загороднюк, это не "ополченцы" или "местная милиция", а кадровые военные из РФ, что "стало еще более понятным во время жутких событий в Иловайске".

"Без лишних слов: еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из 5-ти букв - Россия", - написал он.

Министр обороны заявил, что с этой страной невозможны финансово-экономические отношения.

"Если же враг - Россия, то 1) с врагом разговаривают или только языком оружия, или языком опытных дипломатов; 2) с этой страной невозможны финансово-экономические отношения; 3) нужно делать все, что от нас зависит, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях", - заявил он.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью изданию The New York Times заявил о необходимости прекращения войны на Донбассе и восстановления отношений между Украиной и Россией.

Кроме того, Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда. Как он отметил, Россия сейчас готова дать Украине 100 млрд долларов.