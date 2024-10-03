Фінансова підтримка республіканців Маском була масштабнішою і почалася раніше, - WSJ

Як повідомили обізнані джерела, мільярдер таємно передав десятки мільйонів доларів групам, пов'язаним із колишнім радником Дональда Трампа Стівеном Міллером і прихильниками губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який претендує на посаду президента США.

Ці внески, раніше не розкриті, підкреслюють ключову роль Маска у фінансуванні республіканських ініціатив задовго до створення ним суперкомітету політичних дій для підтримки Трампа.

Маск також став одним із найбільших донорів консервативних організацій. Укупі з його впливом у соцмережах це робить його однією з найвпливовіших фігур в американській політиці.

Восени 2022 року понад 50 мільйонів доларів, виділених Маском, було спрямовано на рекламні кампанії групи "Громадяни за розсудливість", які критикували демократів щодо питань трансгендерного медичного обслуговування та імміграції.