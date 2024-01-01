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Финансовая помощь беременным: как оформить и получить

Понедельник 01 января 2024 06:37
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Финансовая помощь беременным: как оформить и получить Фото: в Украине беременные женщины могут получать финансовую помощь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министерство социальной политики Украины помогает будущим и новым матерям, а также при усыновлении детей, учитывая разные категории женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

На помощь от государства могут рассчитывать:

  • студентки,
  • военнослужащие,
  • женщины, уволенные с работы в связи с отменой организации или учреждения,
  • предприниматели,
  • женщины, не работающие.

Студенткам, аспиранткам, докторам наук и интернам предоставляется ежемесячная стипендия. А вот военнослужащие могут получать 100% денежное довольствие во время беременности и родов.

Те женщины, которые были уволены из-за ликвидации предприятия, могут получить компенсацию в размере 100% среднемесячного дохода.

Безработные, зарегистрированные в центре занятости, имеют право на 100% минимальное пособие по безработице.

Неработающие и предприниматели женщины имеют право на 25% прожиточного минимума.

Финансовая помощь беременным: как оформить и получить

Для того чтобы получить помощь от государства, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства или базовой службы (для военнослужащих, полицейских и сотрудников гражданской обороны).

При подаче заявления необходимо предоставить:

  • паспорт,
  • код налогоплательщика (ИДН),
  • инструкцию банка о счете для социальных выплат,
  • заявление (доступно по ссылке),
  • информацию о медицинском результате (номер записи в Реестре медицинских результатов в категории "Беременность и роды").

Такие необходимы справки из основного места службы или обучения, ликвидационной комиссии (если было увольнение с работы в связи с ликвидацией предприятия) или центра занятости (если женщина зарегистрирована как безработная).

Напомним, ранее мы писали, за какие обследования беременные в Украине не должны платить.

РБК-Украина также сообщало, какими травами нельзя лечиться беременным.

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Министерство социальной политики беременность
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