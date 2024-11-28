Фінансова допомога українцям у Польщі: хто може отримати гранти

Українці, які перебувають у Польщі, можуть скористатися новими програмами фінансової підтримки у листопаді 2024 року. Виплати до 7 000 злотих на оренду житла, гранти до 15 000 злотих на громадські ініціативи та до 1 500 доларів на професійну адаптацію

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Uapl.info" .

Фінансова допомога українцям у Польщі: нові можливості 2024 року

У листопаді 2024 року в Польщі триває третій етап подання заявок на отримання фінансової допомоги для українців, які перебувають у складній житловій ситуації.

Фонд Habitat for Humanity Poland підтримує українців, які:

Прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року через війну;

Мають статус тимчасового захисту (PESEL UKR) та легально перебувають у Польщі.

До 23 грудня 2024 року можна подати заявку на отримання до 7 000 злотих.

Гроші призначені для:

Орендарів житла, які потребують фінансової підтримки;

Польських власників, що здають житло українцям;

Громадян України, які проживають у соціальному житлі (нова категорія).

У випадку соціального житла замість стандартного договору на ремонт потрібно надати документ про надання житла.

Програма фінансової підтримки від CARE Poland передбачає виплати до 1 500 доларів США для українців, які:

Прибули до Польщі після 22 лютого 2024 року;

Мають тимчасовий захист або карту побиту;

Є медсестрами або акушерками з трирічним досвідом роботи за останні п’ять років.

Гроші можна використати для:

Нострифікації диплома;

Оплати курсів польської мови до рівня B1/B2;

Оплати навчання в медичних університетах Польщі.

Подати заявку можна до 31 грудня 2024 року, підтвердивши рівень знання польської мови (мінімум A1-A2) і наявність дозволу на роботу в польській системі охорони здоров'я або заявки на його отримання.

Гранти для громадських ініціатив

Фонд імені Людвики та Генрика Вуйців разом із фондом “Освіта для демократії” приймають заявки на отримання від 5 000 до 15 000 злотих для підтримки ініціатив, спрямованих на допомогу біженцям.

До 9 грудня 2024 року подавати заявки можуть:

Неформальні групи;

Громадські організації.

Для участі не потрібне співфінансування, а всі витрати покривають організатори проєкту Wspoldzialamy 2024. Загальний бюджет програми становить 150 000 злотих, із можливістю збільшення суми у разі подання цікавих проєктів.

Українці в Польщі мають унікальну можливість скористатися фінансовою підтримкою для покращення житлових умов, працевлаштування та реалізації громадських ініціатив.