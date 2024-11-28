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Финансовая помощь украинцам в Польше: кто может получить гранты

Польша, Четверг 28 ноября 2024 12:45
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Финансовая помощь украинцам в Польше: кто может получить гранты Фото: как получить финансовую поддержку в Польше (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинцы, которые находятся в Польше, могут воспользоваться новыми программами финансовой поддержки в ноябре 2024 года. Выплаты до 7 000 злотых на аренду жилья, гранты до 15 000 злотых на общественные инициативы и до 1 500 долларов на профессиональную адаптацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Uapl.info".

Финансовая помощь украинцам в Польше: новые возможности 2024 года

В ноябре 2024 года в Польше продолжается третий этап подачи заявок на получение финансовой помощи для украинцев, находящихся в сложной жилищной ситуации.

Фонд Habitat for Humanity Poland поддерживает украинцев, которые:

  • Прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года из-за войны;
  • Имеют статус временной защиты (PESEL UKR) и легально находятся в Польше.

До 23 декабря 2024 года можно подать заявку на получение до 7 000 злотых. Деньги предназначены для:

  • Арендаторов жилья, нуждающихся в финансовой поддержке;
  • Польских владельцев, сдающих жилье украинцам;
  • Граждан Украины, проживающих в социальном жилье (новая категория).

В случае социального жилья вместо стандартного договора на ремонт необходимо предоставить документ о предоставлении жилья.

Программа финансовой поддержки от CARE Poland предусматривает выплаты до 1 500 долларов США для украинцев, которые:

  • Прибыли в Польшу после 22 февраля 2024 года;
  • Имеют временную защиту или карту побыту;
  • Являются медсестрами или акушерками с трехлетним опытом работы за последние пять лет.

Деньги можно использовать для:

  • Нострификации диплома;
  • Оплаты курсов польского языка до уровня B1/B2;
  • Оплаты обучения в медицинских университетах Польши.

Подать заявку можно до 31 декабря 2024 года, подтвердив уровень владения польским языком (минимум A1-A2) и наличие разрешения на работу в польской системе здравоохранения или заявки на его получение.

Гранты для общественных инициатив

Фонд имени Людвики и Генрика Вуйцев совместно с фондом "Образование для демократии" принимают заявки на получение от 5 000 до 15 000 злотых для поддержки инициатив, направленных на помощь беженцам.

До 9 декабря 2024 года подавать заявки могут:

  • Неформальные группы;
  • Общественные организации.

Для участия не требуется софинансирования, все расходы покрывают организаторы проекта Wspoldzialamy 2024. Общий бюджет программы составляет 150 000 злотых, с возможностью увеличения суммы в случае подачи интересных проектов.

Украинцы в Польше имеют уникальную возможность воспользоваться финансовой поддержкой для улучшения жилищных условий, трудоустройства и реализации общественных инициатив.

Напомним,что доля украинцев, работающих или активно ищущих работу в Польше, в 2024 году достигла 78%, что превышает аналогичный показатель среди граждан Польши.

Кроме того, в Польше решили упростить процесс получения польского водительского удостоверения для иностранцев.

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