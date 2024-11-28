Финансовая помощь украинцам в Польше: кто может получить гранты
Украинцы, которые находятся в Польше, могут воспользоваться новыми программами финансовой поддержки в ноябре 2024 года. Выплаты до 7 000 злотых на аренду жилья, гранты до 15 000 злотых на общественные инициативы и до 1 500 долларов на профессиональную адаптацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Uapl.info".
Финансовая помощь украинцам в Польше: новые возможности 2024 года
В ноябре 2024 года в Польше продолжается третий этап подачи заявок на получение финансовой помощи для украинцев, находящихся в сложной жилищной ситуации.
Фонд Habitat for Humanity Poland поддерживает украинцев, которые:
- Прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года из-за войны;
- Имеют статус временной защиты (PESEL UKR) и легально находятся в Польше.
До 23 декабря 2024 года можно подать заявку на получение до 7 000 злотых. Деньги предназначены для:
- Арендаторов жилья, нуждающихся в финансовой поддержке;
- Польских владельцев, сдающих жилье украинцам;
- Граждан Украины, проживающих в социальном жилье (новая категория).
В случае социального жилья вместо стандартного договора на ремонт необходимо предоставить документ о предоставлении жилья.
Программа финансовой поддержки от CARE Poland предусматривает выплаты до 1 500 долларов США для украинцев, которые:
- Прибыли в Польшу после 22 февраля 2024 года;
- Имеют временную защиту или карту побыту;
- Являются медсестрами или акушерками с трехлетним опытом работы за последние пять лет.
Деньги можно использовать для:
- Нострификации диплома;
- Оплаты курсов польского языка до уровня B1/B2;
- Оплаты обучения в медицинских университетах Польши.
Подать заявку можно до 31 декабря 2024 года, подтвердив уровень владения польским языком (минимум A1-A2) и наличие разрешения на работу в польской системе здравоохранения или заявки на его получение.
Гранты для общественных инициатив
Фонд имени Людвики и Генрика Вуйцев совместно с фондом "Образование для демократии" принимают заявки на получение от 5 000 до 15 000 злотых для поддержки инициатив, направленных на помощь беженцам.
До 9 декабря 2024 года подавать заявки могут:
- Неформальные группы;
- Общественные организации.
Для участия не требуется софинансирования, все расходы покрывают организаторы проекта Wspoldzialamy 2024. Общий бюджет программы составляет 150 000 злотых, с возможностью увеличения суммы в случае подачи интересных проектов.
Украинцы в Польше имеют уникальную возможность воспользоваться финансовой поддержкой для улучшения жилищных условий, трудоустройства и реализации общественных инициатив.
Напомним,что доля украинцев, работающих или активно ищущих работу в Польше, в 2024 году достигла 78%, что превышает аналогичный показатель среди граждан Польши.
Кроме того, в Польше решили упростить процесс получения польского водительского удостоверения для иностранцев.