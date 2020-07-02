Финансирование работ по безопасности сетей в тарифе "Винницагаза" составляет менее трети

Финансирование работ по безопасности сетей в действующем тарифе на распределение газа для АО "Винницагаз" составляет менее трети от потребности. При таком дефиците и отсутствии инвестиций до конца года в Винницкой области исчерпают свой технический ресурс 345 км газопроводов и 140 газорегуляторных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На сегодняшний день за счет тарифа отрасль финансируется лишь на 30%. На остальные 70% банально нет ресурса. Условно говоря, мы можем заменить лишь 3 счетчика вместо 10, покрасить 300 м газопровода вместо 1000 м, или вовсе не красить, чтобы вместо того заправить машины аварийки, купить комплектующие для ремонта сетей или выплатить зарплату работникам. В приоритете, безусловно, меры безопасности", - говорит финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

В пресс-службе отметили, что в действующем тарифе на распределение газа для АО "Винницагаз" на безопасность сетей предусмотрено 99 гривен на 1 км газопроводов в месяц. В частности, речь идет о расходах на ремонт газопроводов и оборудования, а также материалы для них, электроэнергию для станций электрохимзащиты, горюче-смазочные материалы и др.

"600 км газораспределительных сетей региона построены более 40 лет назад. Они уже полностью исчерпали свой срок эксплуатации. Еще почти 3 тысячи км газопроводов вскоре тоже разменяют четвертый десяток. Они изношены, требуют ремонта, реконструкции, а то и замены отдельных участков или оборудования. Такие работы финансируются за счет средств тарифа на доставку газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, "Винницагаз" обслуживает 17,5 тысяч км газораспределительных сетей, 3 тысячи ГРП и ШГРП, десятки тысяч различного рода устройств, регулирующего и защитного оборудования на сетях. В этом году "Винницагаз" уже провел ремонт 226 ГРП, 800 ШГРП, заменил 500 м изношенных газопроводов. В течение последнего года установил около сотни новых ШГРП, которые обеспечивают стабильность давления газа, очистки его от мелкодисперсных частиц, безопасную подачу на конфорки потребителей по всему региону.

"Компания постоянно осуществляет технический осмотр и регулирование газораспределительного оборудования, станций электрохимзащиты сетей от коррозии. Проводит замену задвижек, отключающих устройств, счетчиков, ревизию соединений, выявляет и устраняет утечки газа, ликвидирует аварийные ситуации. С начала этого года аварийно-диспетчерская служба "Винницагаз" осуществила почти 6 тыс. выездов по вызовам 104. Все это в комплексе обеспечивает слаженную работу единого сложного механизма - газораспределительной системы региона, безаварийное и бесперебойное снабжение газа. Поэтому, требует надлежащих инвестиций, ведь экономить на безопасности слишком дорого", - говорится в сообщении.