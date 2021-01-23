Финансирование программы субсидий нужно увеличить на 10 млрд грн, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики просит Министерство финансов об увеличении финансирования программы субсидий. Ведомство просит дополнительные на 10 млрд гривен.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Она напомнила, что сейчас программа субсидий составляет 36,6 млрд гривен.

"Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий", - сказала министр.

Как сообщало РБК-Украина, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут назначать по новым правилам.

22 января, в День соборности Украины, выходит новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера". Главными темами, которые в прямом эфире будут поднимать гости студии, станут пожар в доме престарелых в Харькове и высокие тарифы на газ.

Эти и не только вопросы обсуждают министр социальной политики Марина Лазебная, в. и. о. министра энергетики Юрий Витренко, внештатный советник руководителя офиса Зеленского Тимофей Милованов и другие чиновники и политики.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 22 января 2021 года

Напомним, что в предыдущих выпусках шоу тоже поднимались важные для украинского общества вопросы. Так, например, врач-уролог Дмитрий Верига рассказал, какие условия труда созданы для врачей в Польше.



Предприниматель Алексей Давиденко рассказал об условиях труда врачей в Украине, зарплаты в государственных клиниках и в частных больницах и задал резонный вопрос: почему зарплата у охранника выше, чем у врача?



Еще стоит вспомнить слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который в одном из выпусков рассказал о начале вакцинации в Украине и заверил, что в марте 2021 года Украина получит 1 млн доз вакцин от коронавируса.



Вместе с тем заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли вакцинация от распространения вируса.



Кроме того, прямо в студии ток-шоу главный налоговик страны Алексей Любченко показал, какими темпами сокращается официальная количество рабочих мест в Украине.