Финансирование программы субсидий нужно увеличить на 10 млрд грн, - Минсоцполитики

Фото: Марина Лазебная (kmu gov ua)

Министерство социальной политики просит Министерство финансов об увеличении финансирования программы субсидий. Ведомство просит дополнительные на 10 млрд гривен.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Она напомнила, что сейчас программа субсидий составляет 36,6 млрд гривен.

"Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий", - сказала министр.

Как сообщало РБК-Украина, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут назначать по новым правилам.

22 января, в День соборности Украины, выходит новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера". Главными темами, которые в прямом эфире будут поднимать гости студии, станут пожар в доме престарелых в Харькове и высокие тарифы на газ.

Эти и не только вопросы обсуждают министр социальной политики Марина Лазебная, в. и. о. министра энергетики Юрий Витренко, внештатный советник руководителя офиса Зеленского Тимофей Милованов и другие чиновники и политики.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 22 января 2021 года

Напомним, что в предыдущих выпусках шоу тоже поднимались важные для украинского общества вопросы. Так, например, врач-уролог Дмитрий Верига рассказал, какие условия труда созданы для врачей в Польше.



Предприниматель Алексей Давиденко рассказал об условиях труда врачей в Украине, зарплаты в государственных клиниках и в частных больницах и задал резонный вопрос: почему зарплата у охранника выше, чем у врача?



Еще стоит вспомнить слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который в одном из выпусков рассказал о начале вакцинации в Украине и заверил, что в марте 2021 года Украина получит 1 млн доз вакцин от коронавируса.



Вместе с тем заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли вакцинация от распространения вируса.



Кроме того, прямо в студии ток-шоу главный налоговик страны Алексей Любченко показал, какими темпами сокращается официальная количество рабочих мест в Украине.