Фінансування програми субсидій потрібно збільшити на 10 млрд грн, - Мінсоцполітики

Фото: Марина Лазебна (kmu gov ua)

Міністерство соціальної політики просить Міністерство фінансів про збільшення фінансування програми субсидій. Відомство просить додаткові 10 млрд гривень.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Вона нагадала, зараз програма субсидій становить 36,6 млрд гривень.

"Сьогодні ми вийшли з пропозицією до Міністерства фінансів з проханням збільшити програму субсидій", - сказала міністр.

Як повідомляло РБК-Україна, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж в 2020 році.

Раніше повідомлялося, Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначатимуть за новими правилами.

22 січня, у День соборності України, виходить новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера". Головними темами, які у прямому ефірі підійматимуть гості студії, стануть пожежа в будинку для літніх людей у Харкові і високі тарифи на газ.

Ці і не тільки питання обговорюють міністр соціальної політики Марина Лазебна, т. в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко, позаштатний радник керівника офісу Зеленського Тимофій Милованов та інші чиновники й політики.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 22 січня 2021 року

Нагадаємо, що у попередніх випусках шоу теж підіймалися важливі для українського суспільства питання. Так, наприклад, лікар-уролог Дмитро Верига розповів, які умови праці створені для лікарів у Польщі.



Підприємець Олексій Давиденко розповів про умови праці лікарів в Україні, зарплати в державних клініках і в приватних лікарнях і задав резонне питання: чому зарплата у охоронці вища, ніж у лікаря?



Ще варто згадати слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який у одному з випусків розповів про початок вакцинування в Україні і запевнив, що в березні 2021 року Україна отримає 1 млн доз вакцин від коронавірусу.



Разом з тим завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує вакцинація від розповсюдження вірусу.



Крім того, прямо у студії ток-шоу головний податківець країни Олексій Любченко показав, якими темпами скорочується офіційна кількість робочих місць в Україні.