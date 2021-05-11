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Finance Digital Day - как продвигать банковские продукты в интернете

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 16:14
Finance Digital Day - как продвигать банковские продукты в интернете

Финансы — тема деликатная, так как напрямую влияет на благополучие и безопасность людей. С этим и связано множество тонкостей продвижения, ограничений и нововведений на их рекламу в поисковых системах и социальных сетях. Вместе со сложностями появляются и задачи, которые не всегда легко решить в одиночку: Какие подробности необходимо включать в контекстные объявления? Как продвигаться, чтобы не попасть под запрет? Где найти свою аудиторию и как отличиться от конкурентов?

13 мая 2021 года пройдет онлайн-конференция Finance Digital Day. Которая соберет топовых digital-специалистов финансовых компаний, чтобы по полочкам разобрать все волнующие слушателей вопросы.

Участники смогут узнать подробности и лайфхаки продвижения таких известных брендов, как: Райффайзен Банк Аваль, Forward Bank, Ощадбанк, ПУМБ, Moneyveo, CCloan, Mycredit. Наши спикеры уже готовят доклады и презентации, где честно расскажут об особенностях, секретах, удачных и неудачных кейсах продвижения в разных онлайн-каналах.

Что вас ожидает на конференции?

  • 12 получасовых докладов с реальными кейсами и личным опытом представителей ТОПовых компаний финансовой индустрии;
  • 7 часов вдохновляющих примеров и свежих идей;
  • возможность задать интересующий вопрос спикеру в чате;
  • нетворкинг в закрытом Telegram-чате конференции;
  • бонусы, акции от организатор и партнеров.

Конференция обязательно к посещению всем, кто связан с банковской и сферой финансовых услуг — маркетологам, вебмастерам, которые хотят монетизировать трафик на банковских и МФО офферах, и digital-специалистам. Всех участников ждут тщательно подобранные примеры из опыта наших спикеров и их собственные эффективные пути разрешения сложностей, которые уже завтра можно применить в собственном проекте.

Участие в онлайн-конференции бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться, а чтобы не упустить самое важное и иметь возможность изучить все до мелочей- приобретайте доступ к записям и презентациям.

Finance Digital Day — это возможность послушать коллег из своей ниши, узнать себя в их ситуациях, и поучиться на чужих взлетах и падениях. Поспешите зарегистрироваться на конференцию уже сейчас.

Организаторы: WebPromoExperts, Webpromo

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