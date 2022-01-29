Финалы Australian Open, ЧЕ по биатлону и финал гандбольного Евро: топ события спорта выходных
На этих выходных состоятся заключительные поединки на первом теннисном турнире Большого шлема - открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Кроме этого завершатся чемпионаты Европы по биатлону и гандболу.
Подробнее о главных спортивных трансляциях - в материале РБК-Украина.
29 января
10:00. Теннис. Australian Open. Женщины, финал. Эшли Барти - Даниэль Коллинс (Eurosport1)
11:20. Биатлон. Чемпионат Европы. Преследование, мужчины (UA: Перший)
13:15. Теннис. Australian Open. Мужчины, пары, финал. Коккинакис/Кирьос - Эбден/Перселл (Eurosport1)
14:20. Биатлон. Чемпионат Европы. Преследование, женщины (UA: Перший)
16:30. Футбол. Товарищеский матч. Металлист-1925 (Украина) - Антальяспор (Турция) (Megogo Футбол Первый)
21:00. Хоккей. НХЛ. Нью-Йорк Айлендерс - Сиэтл (Setanta)
21:00. Снукер. German Masters в Берлине, 1/2 финала (Eurosport1)
22:00. Хоккей. НХЛ. Сент-Луис - Виннипег (Setanta+)
30 января
02:00. Хоккей. НХЛ. Каролина - Нью-Джерси (Setanta+)
03:30. Баскетбол. НБА. Голден Стейт - Бруклин (Setanta)
05:00. Хоккей. НХЛ. Калгари - Ванкувер (Setanta+)
06:00. Теннис. Australian Open. Женщины, пары, финал. Крейчикова/Синякова - Данилина/Хаддад-Майя (Eurosport1)
10:00. Теннис. Australian Open. Мужчины, финал. Рафаэль Надаль - Даниил Медведев (Eurosport1)
11:20. Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета (прямая трансляция на сайте Суспільне: Спорт, трансляция на UA: Перший в 15:20)
14:20. Биатлон. Чемпионат Европы. Преследование, женщины (UA: Перший)
16:00. Футбол. Товарищеский матч. Металлист-1925 (Украина) - Воеводина (Сербия) (Megogo Футбол Первый)
19:00. Гандбол. Чемпионат Европы, финал. Испания - Швеция (Xsport)
20:00. Баскетбол. НБА. Атланта - Лейкерс (Setanta)
21:00. Снукер. German Masters в Берлине, финал (Eurosport1)
22:30. Баскетбол. НБА. Чикаго - Портленд (Setanta)