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Финалы Australian Open, ЧЕ по биатлону и финал гандбольного Евро: топ события спорта выходных

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Суббота 29 января 2022 07:15
Финалы Australian Open, ЧЕ по биатлону и финал гандбольного Евро: топ события спорта выходных Фото: на выходных состоятся финальные матчи первого турнира Большого шлема теннисного сезона - Australian Open (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Игорь Литвиненко

На этих выходных состоятся заключительные поединки на первом теннисном турнире Большого шлема - открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Кроме этого завершатся чемпионаты Европы по биатлону и гандболу.

Подробнее о главных спортивных трансляциях - в материале РБК-Украина.

29 января

10:00. Теннис. Australian Open. Женщины, финал. Эшли Барти - Даниэль Коллинс (Eurosport1)

11:20. Биатлон. Чемпионат Европы. Преследование, мужчины (UA: Перший)

13:15. Теннис. Australian Open. Мужчины, пары, финал. Коккинакис/Кирьос - Эбден/Перселл (Eurosport1)

14:20. Биатлон. Чемпионат Европы. Преследование, женщины (UA: Перший)

16:30. Футбол. Товарищеский матч. Металлист-1925 (Украина) - Антальяспор (Турция) (Megogo Футбол Первый)

21:00. Хоккей. НХЛ. Нью-Йорк Айлендерс - Сиэтл (Setanta)

21:00. Снукер. German Masters в Берлине, 1/2 финала (Eurosport1)

22:00. Хоккей. НХЛ. Сент-Луис - Виннипег (Setanta+)

30 января

02:00. Хоккей. НХЛ. Каролина - Нью-Джерси (Setanta+)

03:30. Баскетбол. НБА. Голден Стейт - Бруклин (Setanta)

05:00. Хоккей. НХЛ. Калгари - Ванкувер (Setanta+)

06:00. Теннис. Australian Open. Женщины, пары, финал. Крейчикова/Синякова - Данилина/Хаддад-Майя (Eurosport1)

10:00. Теннис. Australian Open. Мужчины, финал. Рафаэль Надаль - Даниил Медведев (Eurosport1)

11:20. Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета (прямая трансляция на сайте Суспільне: Спорт, трансляция на UA: Перший в 15:20)

14:20. Биатлон. Чемпионат Европы. Преследование, женщины (UA: Перший)

16:00. Футбол. Товарищеский матч. Металлист-1925 (Украина) - Воеводина (Сербия) (Megogo Футбол Первый)

19:00. Гандбол. Чемпионат Европы, финал. Испания - Швеция (Xsport)

20:00. Баскетбол. НБА. Атланта - Лейкерс (Setanta)

21:00. Снукер. German Masters в Берлине, финал (Eurosport1)

22:30. Баскетбол. НБА. Чикаго - Портленд (Setanta)

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