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Фінали Australian Open, ЧЄ з біатлону і фінал гандбольного ЄВРО: топ події спорту вихідних

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Субота 29 січня 2022 07:15
Фінали Australian Open, ЧЄ з біатлону і фінал гандбольного ЄВРО: топ події спорту вихідних Фото: на вихідних відбудуться фінальні матчі першого турніру Великого шолома тенісного сезону-Australian Open (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Ігор Литвиненко

На цих вихідних відбудуться заключні поєдинки на першому тенісному турнірі Великого шолома - Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open). Крім цього завершаться чемпіонати Європи з біатлону та гандболу.

Детальніше про головні спортивні трансляції - в матеріалі РБК-Україна.

29 січня

10:00. Теніс. Australian Open. Жінки, фінал. Ешлі Барті-Даніель Коллінс (Eurosport1)

11:20. Біатлон. Чемпіонат Європи. Переслідування, чоловіки (UA: Перший)

13:15. Теніс. Australian Open. Чоловіки, пари, фінал. Коккінакіс / Кірьос-Ебден / Перселл (Eurosport1)

14:20. Біатлон. Чемпіонат Європи. Переслідування, жінки (UA: Перший)

16:30. Футбол. Товариський матч. Металіст-1925 (Україна) - Антальяспор (Туреччина) (MEGOGO Футбол Перший)

21:00. Хокей. НХЛ. Нью-Йорк Айлендерс-Сіетл (Setanta)

21:00. Снукер. German Masters в Берліні, 1/2 фіналу (Eurosport1)

22:00. Хокей. НХЛ. Сент-Луїс-Вінніпег (Setanta+)

30 січня

02:00. Хокей. НХЛ. Кароліна-Нью-Джерсі (Setanta+)

03:30. Баскетбол. НБА. Голден Стейт-Бруклін (Setanta)

05:00. Хокей. НХЛ. Калгарі-Ванкувер (Setanta+)

06:00. Теніс. Australian Open. Жінки, пари, фінал. Крейчикова / Синякова-Даніліна / Хаддад-Майя (Eurosport1)

10:00. Теніс. Australian Open. Чоловіки, фінал. Рафаель Надаль-Данило Медведєв (Eurosport1)

11:20. Біатлон. Чемпіонат Європи. Змішана естафета (пряма трансляція на сайті Суспільне: Спорт, трансляція на UA: Перший в 15:20)

14:20. Біатлон. Чемпіонат Європи. Переслідування, жінки (UA: Перший)

16:00. Футбол. Товариський матч. Металіст-1925 (Україна) - Воєводина (Сербія) (MEGOGO Футбол Перший)

19:00. Гандбол. Чемпіонат Європи, фінал. Іспанія-Швеція (Xsport)

20:00. Баскетбол. НБА. Атланта-Лейкерс (Setanta)

21:00. Снукер. German Masters в Берліні, фінал (Eurosport1)

22:30. Баскетбол. НБА. Чикаго-Портленд (Setanta)

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