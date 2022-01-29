Фінали Australian Open, ЧЄ з біатлону і фінал гандбольного ЄВРО: топ події спорту вихідних
На цих вихідних відбудуться заключні поєдинки на першому тенісному турнірі Великого шолома - Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open). Крім цього завершаться чемпіонати Європи з біатлону та гандболу.
Детальніше про головні спортивні трансляції - в матеріалі РБК-Україна.
29 січня
10:00. Теніс. Australian Open. Жінки, фінал. Ешлі Барті-Даніель Коллінс (Eurosport1)
11:20. Біатлон. Чемпіонат Європи. Переслідування, чоловіки (UA: Перший)
13:15. Теніс. Australian Open. Чоловіки, пари, фінал. Коккінакіс / Кірьос-Ебден / Перселл (Eurosport1)
14:20. Біатлон. Чемпіонат Європи. Переслідування, жінки (UA: Перший)
16:30. Футбол. Товариський матч. Металіст-1925 (Україна) - Антальяспор (Туреччина) (MEGOGO Футбол Перший)
21:00. Хокей. НХЛ. Нью-Йорк Айлендерс-Сіетл (Setanta)
21:00. Снукер. German Masters в Берліні, 1/2 фіналу (Eurosport1)
22:00. Хокей. НХЛ. Сент-Луїс-Вінніпег (Setanta+)
30 січня
02:00. Хокей. НХЛ. Кароліна-Нью-Джерсі (Setanta+)
03:30. Баскетбол. НБА. Голден Стейт-Бруклін (Setanta)
05:00. Хокей. НХЛ. Калгарі-Ванкувер (Setanta+)
06:00. Теніс. Australian Open. Жінки, пари, фінал. Крейчикова / Синякова-Даніліна / Хаддад-Майя (Eurosport1)
10:00. Теніс. Australian Open. Чоловіки, фінал. Рафаель Надаль-Данило Медведєв (Eurosport1)
11:20. Біатлон. Чемпіонат Європи. Змішана естафета (пряма трансляція на сайті Суспільне: Спорт, трансляція на UA: Перший в 15:20)
14:20. Біатлон. Чемпіонат Європи. Переслідування, жінки (UA: Перший)
16:00. Футбол. Товариський матч. Металіст-1925 (Україна) - Воєводина (Сербія) (MEGOGO Футбол Перший)
19:00. Гандбол. Чемпіонат Європи, фінал. Іспанія-Швеція (Xsport)
20:00. Баскетбол. НБА. Атланта-Лейкерс (Setanta)
21:00. Снукер. German Masters в Берліні, фінал (Eurosport1)
22:30. Баскетбол. НБА. Чикаго-Портленд (Setanta)