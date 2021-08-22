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Финальная репетиция военного парада: сегодня перекроют центр Киева

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня состоится финальная репетиция военного парада ко Дню независимости. В Киеве перекроют движение транспорта.

Какие улицы перекроют, в материале РБК-Украина.

С 15: 30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:

  • ул. Академика Туполева,
  • просп. Победы,
  • Маршала Рыбалко,
  • ул. Вячеслава Чорновола,
  • ул. Старовокзальной,
  • ул. Жилянской,
  • ул. Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:

  • ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик),
  • ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости),
  • ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.),
  • Петровской Аллее,
  • Парковой дороге,
  • Владимирском спуске,
  • Боричевом спуске,
  • ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),
  • Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничат движение на:

  • ул. Нижний Вал,
  • ул. Глыбочицкой,
  • Глибочицьком проезде,
  • ул. Вячеслава Чорновола,
  • просп. Победы,
  • ул. Старовокзальной,
  • ул. Жилянской,
  • ул. Антоновича.
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КиевДень независимости Украины