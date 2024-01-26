Фінали Australian Open без фаворитів і екологічні автоперегони: анонс вихідних у спорті

Тенісна битва китаянки Чжен Ціньвень і Аріни Сабаленко з Білорусі, третій етап Формули E, баскетбольне протистояння Колорадо та Пенсильванії, крок в історію від Янніка Зіннера чи Даніїла Медвєдєва та важливий хокейний матч у Сент-Луїсі відбудуться в прийдешній вікенд.

Чжен – Сабаленко

27 січня, 10:30, Мельбурн, Арена Рода Лейвера, телетрансляція на Eurosport

Україна як ніколи була близька до появи у фіналі жіночої сітки Australian Open. Із восьми чвертьфіналісток змагань троє були українками. Утім, на цій стадії спакували валізи Марта Костюк і Еліна Світоліна, а Даяна Ястремська зачохлила ракетку в 1/2 фіналу. Її кривдниця Чжен Ціньвень з Китаю намагатиметься виграти перший мейджор у битві з чинною чемпіонкою – білорускою Аріною Сабаленко.

eПрі Дір'її-2

27 січня, 19:04, Ер-Ріяд, Ріядська вулична траса, телетрансляція на Eurosport 2

Передмістя аравійської столиці цього тижні прийме відразу два етапи "електричної" Формули. Після стартового еПрі несподіваним лідером загального заліку став Паскаль Верляйн. Німець з досвідом виступів у F1 випередив конкурентів із "Ягуара" та "Пенске" в Мехіко. Чинний же чемпіон Джейк Денніс у кокпіті "Андретті" фінішував лише десятим. Обидва тепер мають доводити різне.

Фото: Паскаль Верляйн прагне боротися за титул у новому сезоні Формули E (fiaformulae.com)

"Денвер" – "Філадельфія"

28 січня, 00:30, Денвер, "Болл Арена", телетрансляція на Setanta Sports

Цікаве протистояння проти ночі неділі підготувала НБА. Чинний чемпіон і третій у таблиці Західної конференції "Денвер" прийматиме третю на Сході "Філадельфію". Обидві команди йдуть за схожими графіками, тож їхній очний поєдинок стане провісником плей-офф сезону. Однозначного фаворита не беруться назвати навіть букмекери – промовиста афіша для нейтрального баскетбольного вболівальника.

Зіннер – Медвєдєв

28 січня, 10:30, Мельбурн, Арена Рода Лейвера, телетрансляція на Eurosport

Несподіваний фінал підготувала чоловіча сітка Відкритого чемпіонату Австралії. Замість очікуваних експертами Новака Джоковіча та Карлоса Алькараса за трофей позмагаються Яннік Зіннер і Даніїл Медвєдєв. Італієць якраз і вибив титулованого серба, відправивши того додому за 3,5 години. Натомість росіянин провів на корті на годину більше, втнувши яскравий камбек із 0:2 проти німця Алекса Звєрєва.

Фото: Яннік Зіннер розібрався з Новаком Джоковічем у чотирьох сетах (facebook.com/AustralianOpen)

"Сент-Луїс" – "Лос-Анджелес"

28 січня, 21:00, Сент-Луїс, "Ентерпрайз Центр", телетрансляція на Setanta Sports+

На межі проходження в плей-офф НХЛ від Західної конференції перебувають орієнтовно 8 команд. Хокеїсти двох із них у прийнятний для українських шанувальників час схрестять ключки в штаті Міссурі. "Лос-Анджелес" останнім часом загальмував, вигравши лише два матчі з останніх 14-ти. Натомість "Сент-Луїс" на вечір п'ятниці мав три перемоги поспіль. Переможець буде один.