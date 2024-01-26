Финалы Australian Open без фаворитов и экологические автогонки: анонс выходных в спорте

Теннисная битва китаянки Чжэн Циньвэнь и Арины Соболенко из Беларуси, третий этап Формулы E, баскетбольное противостояние Колорадо и Пенсильвании, шаг в историю от Янника Зиннера или Даниила Медведева и важный хоккейный матч в Сент-Луисе состоятся в грядущий уикенд.

Чжэн – Соболенко

27 января, 10:30, Мельбурн, Арена Рода Лейвера, телетрансляция на Eurosport

Украина как никогда была близка появлению в финале женской сетки Australian Open. Из восьми четвертьфиналисток соревнований трое были украинками. Впрочем, на этой стадии упаковали чемоданы Марта Костюк и Элина Свитолина, а Даяна Ястремская зачехлила ракетку в 1/2 финала. Ее обидчица Чжэн Циньвэнь из Китая будет пытаться выиграть первый мэйджор в битве с действующей чемпионкой – белорусской Ариной Соболенко.

eПри Диръии-2

27 января, 19:04, Эр-Рияд, Риядская уличная трасса, телетрансляция на Eurosport 2

Пригород аравийской столицы на этой неделе примет сразу два этапа "электрической" Формулы. После стартового эПри неожиданным лидером общего зачета стал Паскаль Верляйн. Немец с опытом выступлений в F1 опередил конкурентов из "Ягуара" и "Пенске" в Мехико. Действующий же чемпион Джейк Деннис в кокпите "Андретти" финишировал только десятым. Оба теперь должны доказывать разное.

Фото: Паскаль Верляйн стремится бороться за титул в новом сезоне Формулы E (fiaformulae.com)

"Денвер" – "Филадельфия"

28 января, 00:30, Денвер, "Болл Арена", телетрансляция на Setanta Sports

Интересное противостояние на ночь воскресенья подготовила НБА. Действующий чемпион и третий в таблице Западной конференции "Денвер" будет принимать третью на Востоке "Филадельфию". Обе команды идут по схожим графикам, поэтому их очный поединок станет предвестником плей-офф сезона. Однозначного фаворита не берутся назвать даже букмекеры – красноречивая афиша для нейтрального баскетбольного болельщика.

Зиннер – Медведев

28 января, 10:30, Мельбурн, Арена Рода Лейвера, телетрансляция на Eurosport

Неожиданный финал подготовила мужская сетка открытого чемпионата Австралии. Вместо ожидаемых экспертами Новака Джоковича и Карлоса Алькараса за трофей сразятся Янник Зиннер и Даниил Медведев. Итальянец как раз и выбил титулованного серба, отправив его домой за 3,5 часа. В то же время россиянин провел на корте на час больше, сделав яркий камбэк с 0:2 против немца Алекса Зверева.

Фото: Янник Зиннер разобрался с Новаком Джоковичем в четырех сетах (facebook.com/AustralianOpen)

"Сент-Луис" – "Лос-Анджелес"

28 января, 21:00, Сент-Луис, "Энтерпрайз Центр", телетрансляция на Setanta Sports+

На грани прохождения в плей-офф НХЛ от Западной конференции находятся ориентировочно 8 команд. Хоккеисты двух из них в приемлемое для украинских поклонников время скрестят клюшки в штате Миссури. "Лос-Анджелес" в последнее время затормозил, выиграв всего два матча из последних 14-ти. В свою очередь "Сент-Луис" на вечер пятницы одержал три победы подряд. Победитель будет один.