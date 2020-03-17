Финал Лиги чемпионов могут перенести на 27 июня

Финал футбольной Лиги чемпионов УЕФА из-за пандемии коронавируса может пройти 27 июня 2020 года. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Сообщается, что первый месяц после возобновления национальных европейских чемпионатов будет ключевым для компенсации пропущенных дат. По данным источников Marca, финал Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.

Предполагается, что при условии соблюдения необходимых условий и нынешней динамики европейский футбол вернется к нормальной жизни в середине апреля. На сегодня остается под вопросом место проведения клубного Чемпионата мира, который должен был состояться в июне 2021 года с участием 24 команд.

Напомним, ранее сообщалось, что футбольный Евро-2020 будет отложен на год из-за коронавируса. Турнир пройдет в период с 11 июня по 11 июля 2021 года для того, чтобы позволить завершить розыгрыш национальных чемпионатов.

На прошлой неделе АПЛ и французская Лига 1 приостановили матчи из-за коронавируса. Кроме того, приостановлен розыгрыш ряда европейских национальных чемпионатов.