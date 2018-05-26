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Порошенко привітав команди і вболівальників Ліги чемпіонів у Києві

НовиниФінал Ліги чемпіонів    26.05.2018 - 09:51
Ілюстративне фото (uefa.com)
Ілюстративне фото (uefa.com)

Президент побажав перемоги найсильнішому

Президент України Петро Порошенко привітав команди і вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у Києві і побажав перемоги найсильнішому. Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Київ став футбольною столицею Європи та світу. Вітаю команди та їх вболівальників, і нехай переможе найсильніший!" - написав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко підписав закон "Про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги Чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018", ухвалений Верховною радою 22 травня 2018 року.

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Теги публікації: Фінал Ліги чемпіонів, Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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