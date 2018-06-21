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Фильм "Во власти стихии": смотреть онлайн трейлер

STYLERКино        21.06.2018 - 09:00
Кадр из фильма "Во власти стихии" (YouTube/Вольга Україна)
Кадр из фильма "Во власти стихии" (YouTube/Вольга Україна)

Официальный трейлер фильма-катастрофы "Во власти стихии", сюжет картины и исполнители главных ролей

На экраны украинских кинотеатров 21 июня выходит картина "Во власти стихии". Смотреть онлайн трейлер захватывающего фильма-катастрофы о любви можно у нас на Styler.

"Во власти стихии": онлайн трейлер

Фильм "Во власти стихии" (оригинальное название "Adrift") основан на реальных событиях, которые произошли во время шторма в Тихом океане в 1983 году. Удивительная история спасения пары влюбленных лягла в основу сюжета киноработы режиссера Бальтасара Кольмакура, снявшего такие известные фильмы как "Эверест", "Клятва".

Официальный трейлер "Во власти стихии" (YouTube/Вольга Україна)

Главные роли исполнили Шейлин Вудли ("Потомки", "Дивергент", "Большая маленькая ложь") и Сем Клафлин ("Пираты Карибского моря: На странных берегах", "Голодные игры: И вспыхнет пламя", "До встречи с тобой").

Сюжет драмы "Во власти стихии"

Тами и Ричард познакомились и полюбили друг друга на Таити. Ричард увлекается яхтами и однажды получает предложение перевезти роскошное судно по океану в Калифорнию. Парень предлагает возлюбленной отправиться в это путешествие по Тихому океану вместе.

Кадр из фильма "Во власти стихии"Кадр из фильма "Во власти стихии" (YouTube/Вольга Україна)

Совершенно неожиданно яхта попадает в эпицентр мощнейшего урагана, из-за которого их жизнь оказывается полностью во власти стихии. Чтобы спасти себя и любимого, Тами предстоит проявить силу духа и побороть отчаяние, несмотря на то, что судно находится за тысячи километров от берега.

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Теги: кино, премьера
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