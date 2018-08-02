Фильм "Темные умы": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Темные умы" (YouTube/Ukrainian Film Distribution)

Официальный трейлер фантастического триллера "Темные умы"

Премьера триллера "Темные умы" в Украине назначена на 2 августа. Смотреть онлайн трейлер фильма можно у нас на Styler.

"Темные умы": онлайн трейлер

Картина была снята по мотивам одноименного цикла романов писательницы Александры Брэкен, ставшего бестселлером. Режиссером фильма выступила Дженнифер Ю Нелсон ("Кунг-фу Панда" 2 и 3 части).

Официальный трейлер фильма "Темные умы" (YouTube/Ukrainian Film Distribution)

Роли исполнили: Амандла Стенберг ("Коломбиана", "Голодные игры", "Весь этот мир"), Мэнди Мур ("Как стать принцессой", "Спеши любить", "Это мы"), Харрис Дикинсон ("Траст"), Гвендолин Кристи ("Игра престолов").

Сюжет картины "Темные умы"

В Америке будущего свирепствует страшная болезнь, которая убивает детей. Выжить смогло только 2% подростков, но и они сильно изменились. Каждый ребенок, не заразившийся вирусом, обрел суперспособности. Власти США объявляют на таких детей настоящую охоту и отправляют их в специальные лагеря.

Главной героине, Руди, 16 лет и она - одна из самых сильных выживших подростков. Девушке удается бежать из лагеря и познакомиться с такими же как она детьми-путешественниками. Вместе они хотят сбежать от властей и найти спокойное место для жизни. Но когда все решают взрослые, такой план фактически не выполним. Поэтому ребятам придется применить свои суперсилы в борьбе за выживание.