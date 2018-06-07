Фильм "Мир юрского периода 2": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фантастического триллера "Мир юрского периода 2"

"Мир Юрского периода 2": трейлер онлайн

Приключенческий фильм "Мир Юрского периода 2" (оригинальное название "Jurassic World: Fallen Kingdom") входит спустя 3 года после первой части фантастической истории об оживших динозаврах, и является уже пятым по счету фильмом франшизы "Парк Юрского периода" от Стивена Спилберга.

Украинская премьера картины назначена на 7 июня 2018 года.

Официальный трейлер фильма "Мир Юрского периода 2" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Режиссером второй части фильма выступил Хуан Антонио Байон ("Невозможное", "Приют"), сценаристами являются Колин Треворроу и Дерек Коннолли. Стивен Спилберг участвовал в съемках "Мира Юрского периода 2" в качестве исполнительного продюссера.

Главные роли исполнили Крис Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Голдблюм, которые также снимались в первом фильме.

"Мир Юрского периода 2": сюжет картины

Продолжение картины снято духе фильма-катастрофы. "Мир Юрского периода 2" станет более мрачным, а зрители увидят новых динозавров.

После событий первой части прошло уже четыре года. Бизнесмены вновь решают открыть парк развлечений. Чтобы привлечь туристов, в лаборатории выводят новый вид ящеров. Эти хищники стали еще агрессивнее и сообразительней.

В один из дней ошибка в системе безопасности приводит к тому, что один из динозавров вырывается на волю. К тому же, из-за проснувшегося вулкана, острову и всем его обитателям грозит опасность.

Бывшая работница парка, Клэр решает организовать спасательную кампанию. Участником команды становится и дрессировщик Оуэн, который приезжает на остров только ради своей воспитанницы - велоцираптора Блю.

В попытках спасти динозавров и гостей парка герои картины будут бежать разъяренных хищников, вулканических бомб и потоков раскаленной лавы.