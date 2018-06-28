Фильм "Лето": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма Кирилла Серебренникова "Лето", сюжет картины и исполнители главных ролей

28 июня в украинский прокат выходит картина "Лето". Смотреть онлайн трейлер биографического фильма о Викторе Цое от режиссера Кирилла Серебренникова можно у нас на Styler.

"Лето": официальный трейлер фильма

Фильм о рок-культуре 80-х годов прошлого века снял российский режиссер Кирилл Серебренников. Сценарий написали Михаил и Лили Идовы.

В картине снимались: Тео Ю, Роман Билык (лидер группы "Звери"),Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Юлия Ауг, Никита Ефремов, Лия Ахеджакова и другие.

Официальный трейлер фильма "Лето" (YouTube/Arthouse Traffic)

Cъемки фильма проходили в Санкт-Петербурге летом 2017 года до момента задержания режиссера. Серебренникова обвинили в хищении государственных средств, и поместили под домашний арест. Над дальнейшим производством картины Серебренников работал под арестом дистанционно. Фильм "Лето" был представлен на Каннском фестивале в 2018 году и получил пальмовую ветвь за лучший саундтрек.

Музыкальными продюсерами картины стали участники группы "Звери" Роман Билык и Герман Осипов. В фильме звучат легендарные песни группы "Кино", Talking Heads, Mott the Hoople, Лу Рида.

Сюжет картины "Лето"

События фильма происходят в 1981 году в Ленинграде. Начинающий музыкант Витя встречается на пляже с Майком Науменко и его компанией. Витя пытается произвести впечатление и исполняет собственные песни "Мои друзья" и "Бездельник". Здесь же парень знакомится с женой Майка, Наташей, позднее между ними возникает симпатия.

Науменко придумывает название для группы Виктора и поддерживает их при вступлении в рок-клуб, где молодой музыкант заводит знакомство с авангардными рок-исполнителями того времени.

"Лето" - биографическая драма о надеждах, поиске и любви, история о жизни и культуре Петербурга 80-х.