Фильм "Кристофер Робин": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Кристофер Робин" (facebook.com/DisneyUkraine)

Официальный трейлер приключенческой комедии "Кристофер Робин", сюжет и актерский состав фильма

2 августа на экраны украинских кинотеатров выходит картина "Кристофер Робин". Смотреть онлайн трейлер фильма студии Disney можно у нас на Styler.

"Кристофер Робин": онлайн трейлер

Фильм по мотивам знаменитой книги Алана Милна о медвежонке Винни-Пухе и его друзьях был снят режиссером Марком Фостером ("Война миров Z", "Волшебная страна", "Квант милосердия").

Официальный трейлер фильма "Кристофер Робин" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Сценарий к картине написал Том Маккарти ("Вверх", "В центре внимания", "Станционный смотритель").

Главную роль Кристофера Робина исполнил популярный голливудский актер Юэн Макгрегор ("Мулен Руж", "Красавица и чудовище", "Звездные войны: Пробуждение силы"). В фильме также снимались Хейли Этвел, Тоби Джонс, Крис О'Дауд, Брэд Гэррет и другие.

Зрители также увидят любимых сказочных персонажей: Винни-Пуха, Поросенка, Ослика, Тигренка.

Фото: Плюшевые герои фильма "Кристофер Робин" (facebook.com/DisneyUkraine)

Сюжет картины "Кристофер Робин"

Добрая сказочная комедия отлично подойдет для просмотра всей семьей. Сюжет рассказывает о том, как любимые персонажи покидают Стоакровый лес и отправляются в большой город на помощь своему другу.

Кристофер Робин из маленького мальчика превратился в бизнесмена, которому совсем не хватает времени на жену и дочку. Жизнь Кристофера превратилась в унылую рутину и совсем лишилась красок. Но встреча с Винни должна все изменить.

Вместе они вернутся в Великий лес, чтобы отыскать старых друзей и возродить детскую веру в чудо.