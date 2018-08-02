Кадр из фильма "Кодекс Готти" (YouTube/Multiplex Cinema)

Официальный трейлер криминального триллера "Кодекс Готти"

На экраны украинских кинотеатров выходит фильм "Кодекс Готти" . Смотреть онлайн трейлер биографической картины об одном из самых известных криминальных авторитетов Нью-Йорка можно у нас на Styler.

"Кодекс Готти": онлайн трейлер

Фильм, основанный на биографии американского мафиози Джона Готти, был снят режиссером Кевином Коннели, известным ранее своими актерскими работами в фильмах "Дневник памяти", "Голая правда", "Обещать - не значит жениться".

Официальный трейлер фильма "Кодекс Готти" (YouTube/Kinomania Films Distribution)

Главную роль криминального авторитета Джона Готти сыграл Джон Траволта. Однако известно, что ей также интересовался Сильвестр Сталлоне.

Джона Готти младшего могли сыграть Шайа ЛаБаф, Ченнинг Татум, Доминик Купер или Джеймс Франко, но она досталась Спенсеру Лофранко.

Дочь Готти, Анджел, играет дочь Траволты Элла.

В фильме "Кодекс Готти" могла сняться Линдси Лохан. Ее даже утвердили на роль. Но представители актрисы предоставили список очень высоких требований, после чего съемочная группа приняла решение отказать Лохан, несмотря на ее личную просьбу.

Примечательно, что в процессе съемок фильма были использованы несколько личных автомобилей Джона Траволты. Главный герой также носил галстуки, принадлежавшие лично Джону Готти.

Сюжет картины "Кодекс Готти"

Действие разворачивается в Нью-Йорке начала прошлого века. Зрители увидят становление криминального авторитета Джона Готти и узнают его путь к вершине преступного мира.

В то время, как старший Джон Готти возглавляет криминальную семью Гамбино, его сын выбирает совсем другую жизнь и становится на путь искупления.