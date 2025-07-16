У філії УЗ викрили багатомільйонні махінації на закупівлях: що відомо

За даними слідства, керівництво ЦЗВ ще до оголошення тендерів домовилось із постачальниками про визначення переможців. Закупівлі фарби розділили на чотири лоти, а лінолеуму - на два.

"Це дозволило "своїм" компаніям виграти тендери без конкуренції та постачати продукцію за штучно завищеними цінами", - йдеться в заяві.

Зокрема, під час повторної закупівлі фарби її вартість зросла на 11,6 млн грн - з 37,6 до 49,3 млн грн, при цьому обсяги продукції навіть зменшилися. Аналогічно діяли при закупівлі лінолеуму: його ринкова ціна становила 398 грн за м², тоді як "Укрзалізниця" купувала його по 882 грн за м².

Отримані від залізниці кошти частково повертались посадовцям філії у вигляді "відкатів" - по 10% від суми договорів. В результаті збитки державної компанії склали понад 15 млн грн.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах організованою групою). Суд вже обрав їм запобіжні заходи у вигляді багатомільйонної застави.