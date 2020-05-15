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На Филиппины обрушился мощный тайфун

Новости » Происшествия     15.05.2020 - 13:41
На Филиппины обрушился мощный тайфун
Иллюстративное фото (pixabay.com.wikiimages)

Непогода уничтожила жилища, посрывала крыши

На побережье Филиппин обрушился мощный тайфун "Вонгфонг". Непогода уничтожила жилища, посрывала крыши, а сотни домов остались без электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

В связи с сильными порывами ветра, которые достигали 150 км/с, тысячи жителей остались без связи. Кроме того, дождь залил рисовые и кукурузные поля. Как сообщается, сейчас самая большая опасность грозит острову Самар и южной части острова Лусон.

Добавим, что на Филиппинах зарегистрировано почти 12 тыс. случаев инфицирования. Сейчас в стране действует режим строгой изоляции, введенный через риск распространения COVID-19, что усложняет процесс массовой эвакуации людей из опасных районов.

Напомним, в прошлом году на Филиппинах произошло мощное землетрясение. По последним данным, погибли четыре человека и 14 пострадали. Больше всего пострадала провинция Южный Давао.

А когда в стране был последний раз тайфун, который назывался "Урсула", то погибли 47 человек.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Филиппинытайфун
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