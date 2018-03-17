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На Филиппинах самолет упал на жилой дом, погибли 10 человек

НовостиПроисшествия    17.03.2018 - 13:25
Фото: авария самолета на Филиппинах (TourismNewsLive twitter)
Фото: авария самолета на Филиппинах (TourismNewsLive twitter)

В результате аварии погибли все находившиеся на борту, а также пять человек на земле

На Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли 10 человек. Об этом сообщает ABC News.

Отмечено, что вскоре после взлета к северу от Манилы в субботу, 17 марта 2018 года, на дом упал небольшой пассажирский самолет, на борту которого находились пять человек, в результате чего все они погибли. Также авария привела к смерти еще пятерых человек на земле, сообщили чиновники.

По данным спасательных служб, падение самолета вызвало пожар в жилом доме. В результате возгорания на месте происшествия пострадали еще два человека.

О причине аварии пока не известно. Однако свидетели инцидента заявляют, что самолет врезался в дерево и электрическую опору перед падением на дом.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Сенегала 14 марта 2018 года потерпел крушение военный вертолет с 20 людьми на борту. Отмечалось, что семь человек в результате катастрофы получили ранения, а еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

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Теги: авиакатастрофа, Филиппины, Самолет
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