На Філіппінах літак упав на житловий будинок, загинуло 10 людей

На Філіппінах легкомоторний літак упав на житловий будинок, унаслідок чого загинуло 10 людей. Про це повідомляє ABC News.

Зазначено, що незадовго після зльоту на північ від Маніли в суботу, 17 березня 2018 року, на будинок упав невеликий пасажирський літак, на борту якого перебувало п'ятеро людей, у результаті чого всі вони загинули. Також аварія призвела до смерті ще пятьох людей на землі, повідомили чиновники.

За даними рятувальних служб, падіння літака спричинило пожежу в житловому будинку. Внаслідок загоряння на місці події постраждало ще двоє людей.

Про причину аварії поки не відомо. Однак свідки інциденту заявляють, що літак урізався в дерево та електричну опору перед падінням на будинок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні Сенегалу 14 березня 2018 року зазнав аварії військовий гелікоптер із 20 людьми на борту. Зазначалося, що сім осіб унаслідок катастрофи отримали поранення, а ще 13 людей вважаються зниклими безвісти.