Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Філіппінах літак упав на житловий будинок, загинуло 10 людей

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 13:25
Фото: аварія літака на Філіппінах (TourismNewsLive twitter)
Фото: аварія літака на Філіппінах (TourismNewsLive twitter)

Унаслідок аварії загинули всі, хто перебував на борту, а також п'ятеро людей на землі

На Філіппінах легкомоторний літак упав на житловий будинок, унаслідок чого загинуло 10 людей. Про це повідомляє ABC News.

Зазначено, що незадовго після зльоту на північ від Маніли в суботу, 17 березня 2018 року, на будинок упав невеликий пасажирський літак, на борту якого перебувало п'ятеро людей, у результаті чого всі вони загинули. Також аварія призвела до смерті ще пятьох людей на землі, повідомили чиновники.

За даними рятувальних служб, падіння літака спричинило пожежу в житловому будинку. Внаслідок загоряння на місці події постраждало ще двоє людей.

Про причину аварії поки не відомо. Однак свідки інциденту заявляють, що літак урізався в дерево та електричну опору перед падінням на будинок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні Сенегалу 14 березня 2018 року зазнав аварії військовий гелікоптер із 20 людьми на борту. Зазначалося, що сім осіб унаслідок катастрофи отримали поранення, а ще 13 людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
В Іраку зазнав аварії військовий вертоліт США Авіакатастрофа в Непалі: загинуло щонайменше 50 людей
Теги: авиакатастрофа, Филиппины, Літак
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top