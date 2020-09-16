На Филиппинах разбился военный вертолет, есть жертвы

На юге Филиппин произошло крушение вертолета Воздушных сил. В результате происшествия погибли четыре военных.

Об этом сообщает ABS-CBN News.

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени 16 сентября. Вертолет поисково-спасательной группы ВВС Филиппин с бортовым номером 202 потерпел крушение в городе Лантаван.

Тела четырех военных были обнаружены на месте крушения. По информации филиппинской газеты Manila Bulletin, среди погибших - женщина, она была пилотом вертолета.

По предварительной версии, причиной крушения стала непогода. Как рассказали в администрации Лантавана, на момент инцидента в городе шел сильный ливень и фиксировались резкие порывы ветра.

По заявлению властей, воздушное судно направлялось из Джоло в Замбоангу для эвакуации гражданского персонала.

Сейчас на месте крушения работают следователи, которые должны установить все обстоятельства аварии.

Напомним, в мае в Подмосковье разбился вертолет Ми-8, в результате чего погиб экипаж.

Кроме того, самолет пилотажной группы канадских воздушно-военных сил разбился возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия.