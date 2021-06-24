UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Филиппинах разбился военный вертолет, шесть человек погибли

Автор: Мария Кучерявец

Неподалеку от столицы Филиппин Манилы один из новых военных вертолетов разбился во время ночных тренировок. В результате чего погибли шесть членов экипажа.

Об этом сообщает Xinhua.

Отмечено, что информации о выживших в авиакатастрофе пока нет. Лица членов экипажа будут опубликованы, как только члены их семей будут проинформированы надлежащим образом о трагедии.

Известно, что вертолет упал около 22:00 по местному времени во время ночных тренировок в нескольких милях от авиабазы ​​в городе Капас провинции Тарлак.

В отдельном заявлении министр обороны Дельфин Лоренцана сказал, что в результате аварии "на борту погибли три пилота и три авиатора". Он добавил, что вертолет разбился в районе Вороньей долины в провинции Тарлак.

Как отмечают СМИ, поиски военного вертолета начались вчера поздно вечером после того, как он не вернулся на базу.

Читайте РБК-Украина в Google News
погибшиекрушениеФиллипиныСамолет