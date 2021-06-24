На Филиппинах разбился военный вертолет, шесть человек погибли

Неподалеку от столицы Филиппин Манилы один из новых военных вертолетов разбился во время ночных тренировок. В результате чего погибли шесть членов экипажа.

Отмечено, что информации о выживших в авиакатастрофе пока нет. Лица членов экипажа будут опубликованы, как только члены их семей будут проинформированы надлежащим образом о трагедии.

Известно, что вертолет упал около 22:00 по местному времени во время ночных тренировок в нескольких милях от авиабазы ​​в городе Капас провинции Тарлак.

В отдельном заявлении министр обороны Дельфин Лоренцана сказал, что в результате аварии "на борту погибли три пилота и три авиатора". Он добавил, что вертолет разбился в районе Вороньей долины в провинции Тарлак.

Как отмечают СМИ, поиски военного вертолета начались вчера поздно вечером после того, как он не вернулся на базу.