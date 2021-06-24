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На Філіппінах розбився військовий літак, шестеро людей загинули

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Філліппіни, Четвер 24 червня 2021 08:41
На Філіппінах розбився військовий літак, шестеро людей загинули На Філіппінах розбився військовий літак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Неподалік від столиці Філіппін Маніли один з нових військових літаків розбився під час нічних тренувань. Внаслідок чого загинули шість членів екіпажу.

Про це повідомляє Xinhua.

Зазначено, що інформації про тих, хто вижив в авіакатастрофі поки немає. Особи членів екіпажу будуть опубліковані, як тільки члени їх сімей будуть належним чином повідомлені про трагедію.

Відомо, що літак впав близько 22:00 за місцевим часом під час нічних тренувань в декількох милях від авіабази в місті Капас провінції Тарлак.

В окремій заяві міністр оборони Дельфін Лоренцана сказав, що в результаті аварії "на борту загинули три пілоти та три авіатори". Він додав, що літак розбився в районі Воронячої долини в провінції Тарлак.

Як зазначають ЗМІ, пошуки військового літака почалися вчора пізно ввечері після того, як літак не повернувся на базу.

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