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"Филипп Моррис" временно будет производить продукцию на фабрике "Империал Тобакко" в Киеве

Фото: "Филипп Моррис" временно будет производить продукцию на фабрике "Империал Тобакко" в Киеве (delta.at)
Автор: Артем Горовенко

В августе 2022 года фабрика "Империал Тобакко", расположенная в Киеве, начнет производство сигарет под торговыми марками Bond Street, L&M, Marlboro, Parliament и Philip Morris, принадлежащих компании Philip Morris International (PMI).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз PMI.

"С 24 февраля работа нашей фабрики остановлена из-за боевых действий в Харьковской области. С самого начала войны мы искали альтернативные способы, как обеспечить поставки продукции. Мы очень рады, что нашли взаимовыгодное решение с компанией "Империал Тобакко", которая будет производить продукцию в соответствии с высокими стандартами качества PMI. Для "Филип Моррис" это временная мера. Мы надеемся, что сможем возобновить производство на нашей харьковской фабрике, как только это станет безопасным для работников", - сообщил Максим Барабаш, генеральный директор "Филип Моррис Украина".

Соглашение позволит сохранить рабочие места, улучшить обеспечение продукцией украинского рынка и гарантировать уплату налогов в государственный бюджет.

"Сегодня наша страна переживает непростые времена, но благодаря сотрудничеству и взаимопомощи мы способны преодолевать трудности. Фабрика "Империал Тобакко" в Киеве имеет значительный производственный потенциал и сильную профессиональную команду, чтобы обеспечить производство дополнительных объемов продукции качественно и в нужный срок. С начала войны наше предприятие не может выполнять экспортные поставки, поэтому сделка с "Филип Моррис" позволит загрузить наши мощности. Для нас это уникальный опыт, ставший возможным из-за критических условий, в которых сейчас находится страна", - добавила Галина Воробьева, председатель правления "Империал Тобакко продакшн Украина".

Напомним, из-за остановки производства в Харьковской области "Филипп Моррис" с апреля импортирует продукцию в Украину. Поставки на украинский рынок обеспечивают 8 предприятий PMI. С начала войны компания уплатила в государственный бюджет более 11 млрд грн налогов.

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Imperial TobaccoPhilip Morris