"Філіп Морріс" спростовує заяву АМКУ і закликає перевірити дані дослідженнь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Ми не отримували жодного повідомлення від Антимонопольного комітету України (АМКУ) про справу відносно ТОВ "Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб’юшн". Наші твердження стосовно IQOS були та залишаються чіткими, достовірними та підтвердженими науково", - заявили в компанії.

У компанії також додали, що готові співпрацювати з АМКУ у їх розслідуванні, відкриття якого є лише початком процесу встановлення, чи є підозрюване порушення обґрунтованим.

"Існують численні докази, які підтверджують, що попри те, що IQOS не є позбавленим усіх ризиків, він є кращою альтернативою продовженню курити. Такі докази включають ґрунтовні лабораторні дослідження та 10 клінічних досліджень компанії так само як й численні незалежні дослідження, включаючи державних установ декількох країн ЄС, таких як Німеччина, Бельгія та Нідерланди", - йдеться в прес-релізі.

В компанії переконані, що споживачі мають отримувати достовірну інформацію та не бути введені в оману, що може спонукати їх продовжувати курити або повернутися до традиційних сигарет.

"Слід також зазначити, що достовірність поширеної компанією інформації про IQOS вже була підтверджена раніше під час розгляду АМКУ заяви з подібними звинуваченнями іншого скаржника. Компанія також закликає АМКУ та пресу уникати висловлення або поширення передчасних висновків до повного завершення збирання доказів у справі та дотримуватись належних стандартів і принципів права", - резюмували в "Філіп Морріс".