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"Филипп Моррис" опровергает заявление АМКУ и призывает проверить данные исследований

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Пятница 06 января 2023 10:16
"Филипп Моррис" опровергает заявление АМКУ и призывает проверить данные исследований Фото: "Филипп Моррис" призвал АМКУ избегать распространения преждевременных выводов до полного завершения рассмотрения дела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Компания "Филипп Моррис" призвала Антимонопольный комитет Украины избегать распространения преждевременных выводов до полного завершения рассмотрения дела касательно IQOS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Мы не получали никакого сообщения от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о деле в отношении ООО "Филипп Моррис Сейлс энд Дистрибьюшн". Наши утверждения по IQOS были и остаются четкими, достоверными и подтвержденными научно", - заявили в компании.

В компании также добавили, что готовы сотрудничать с АМКУ в их расследовании, открытие которого является лишь началом процесса установления, является ли подозреваемое нарушение обоснованным.

"Существуют многочисленные доказательства, которые подтверждают, что, несмотря на то, что IQOS не лишен всех рисков, он является лучшей альтернативой продолжению курить. Такие доказательства включают основательные лабораторные исследования и 10 клинических исследований компании так же как и многочисленные независимые исследования, включая государственных учреждений нескольких стран ЕС, таких как Германия, Бельгия и Нидерланды", - говорится в пресс-релизе.

В компании уверены, что потребители должны получать достоверную информацию и не быть введены в заблуждение, что может побуждать их продолжать курить или вернуться к традиционным сигаретам.

Следует также отметить, что достоверность распространенной компанией информации об IQOS уже была подтверждена ранее во время рассмотрения АМКУ заявления с подобными обвинениями другого жалобщика. и принципов права", - резюмировали в "Филипп Моррис".

Напомним, ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" из-за подозрения в распространении неподтвержденной информации о том, что использование систем IQOS имеет меньший риск для здоровья.

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Антимонопольный комитет Украины Philip Morris
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