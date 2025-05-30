"Філіп Морріс Україна" планує відновити експорт сигарет

"Фабрика у Харкові виробляла 20 млрд штук сигарет, з яких половина була для експорту. Ми виробляли навіть для таких країн, як Японія. По потенціалу зростання виробництва сигарет в Україні немає, бо це досить сталий, стабільний ринок. Але як і до війни потенціал є в експорті. Скоріше за все через війну відновити Японію буде складно, це займе більш довгий час, але це не означає, що ми не дивимося на інші країни", - зазначив він.

За його словами, з початком повномасштабного вторгнення "Філіп Морріс" була змушена зупинити роботу своєї фабрики у Харкові. Це стало серйозним викликом для компанії. Компанія швидко переосмислила власні можливості та вирішила відкрите нове виробництво на Львівщині.

"Філіп Морріс" була однією з перших міжнародних компаній, що інвестувала 30 млн доларів у запуск нової фабрики, щоб підтримати економіку України та забезпечити сталу роботу свого бізнесу. Ця фабрика стала важливою частиною ланцюга поставок компанії в Україні.

Нова фабрика на Львівщині відкрилася у травні 2024 року і має 5 виробничих ліній, що вийшли на планову потужність цього року. Її виробничі потужності 10 млрд шт. сигарет на рік.

"Філіп Морріс" додатково інвестувала 60 млн грн в будівництво власного укриття на території фабрики на 170 осіб для працівників та місцевих жителів.

"Інвестувати в Україну ризиковано, але не інвестувати означало б для нас значно гірше. Це і про втрату наших людей, і про втрату виробництва, і втрату статусу великого платника податків і роботодавця. Ми пишаємося, що за 30 років в Україні ми як відповідальний бізнес грали важливу роль у економіці і ми хочемо продовжувати її грати", - додав Барабаш.

Компанія "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад 750 млн доларів. У 2024 році ФМУ сплатила в Україні 52,2 млрд грн податків. З початку повномасштабного вторгнення виділила понад 413 млн грн на гуманітарні проєкти.