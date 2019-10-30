"Филип Моррис Украина" признана лучшим налогоплательщиком Харьковской области

Компания "Филип Моррис Украина" стала победителем регионального тура рейтинга "Добросовестные плательщики налогов-2018" и признана лучшим налогоплательщиком Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным ГФС, в 2018 году компания уплатила в бюджет 14,8 млрд грн налога.

Как сообщалось, компания "Филип Моррис Украина" входит в топ-10 крупнейших плательщиков налогов в Украине.

ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Дистрибьюшн" являются аффилированными компаниями "Филип Моррис Интернешнл".

За 1994-2018 года компании инвестировали свыше 370 млн долларов в производство и дистрибуцию сигарет в Украине, включая строительство современного производственного комплекса в Харьковской области.

Сумма налогов и сборов, уплаченных компаниями в бюджеты всех уровней, в 2018 году составляла 17,2 млрд гривен.

В компаниях работают более 1 300 квалифицированных работников.

"Филип Моррис Интернэшнл" является ведущей международной табачной компанией, которая осуществляет производство и продажу сигарет, бездымных продуктов и соответствующих электронных устройств и аксессуаров, других продуктов никотиносодержащих. Компания нацелена на трансформацию табачной индустрии с целью создания будущего без табачного дыма благодаря новой категории продуктов со сниженным риском по сравнению с курением.

В Украине компания производит свою продукцию на фабрике в Харьковской области.

Продукция Philip Morris в Украине представлена торговыми марками Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament и др. С 2016 года на украинском рину представлены электронные системы нагрева табака IQOS.