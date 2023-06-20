"Філіп Морріс" інвестує 30 млн доларів у нове виробництво в Україні

В повідомлені компанії зазначається, що нове виробництво дозволить компанії повністю задовольнити внутрішній попит.

Компанія очікує, що виробництво буде запущено у I кварталі 2024 року. На новій фабриці працюватиме понад 250 людей, переважно на виробництві. Працевлаштування першочергово буде запропоновано працівникам харківського підприємства компанії.

"Ми з гордістю повідомляємо про цю нову інвестицію в Україну. Наше нове підприємство забезпечить надійне постачання продукції та можливості працевлаштування для українців. Але це більше, ніж лише інвестиція в інфраструктуру та розширення можливостей нашої компанії. Це демонстрація нашої відданості Україні та її народу. Ця інвестиція є потужним сигналом для інших міжнародних інвесторів - впевненості в економіці України, українському народові та майбутньому України", - заявив Массімо Андоліна, президент європейського регіону компанії.

Своєю чергою, генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш додав, що інвестиції в нове підприємство ще раз демонструють підтримку України з боку компанії.

"Ця інвестиція втілює нашу відданість як довгострокового економічного партнера країни. Нове виробництво на локації, яка була запропонована UkraineInvest, створить робочі місця, задовольнить попит українського ринку якісною продукцією та підтримає українську економіку у важкий для країни час. Ми не чекаємо кінця війни – ми інвестуємо зараз", - додав Барабаш.

Нагадаємо, "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 р. За цей час компанія інвестувала в економіку України понад 700 млн доларів. У 2022 р. ФМУ сплатила в Україні 25,3 млрд грн податків.