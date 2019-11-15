Фильчаков: в Харьковской области остановлена вырубка леса на 100 млн

В Харьковской области прокуратура, которую недавно возглавил Александр Фильчаков, сообщила о подозрении в растрате госимущества в особо крупных размерах должностным лицам ГП "Октябрьское лесное хозяйство". Об этом сообщает пресс-службу прокуратуры.

Подозрения, в частности, вручены и.о. директора госпредприятия, главному лесничему, заместителю главного лесничего, мастеру леса и четверым лесничим.

"Выяснилось, что служебные лица лесного хозяйства незаконно вырубили 18 290 деревьев, что нанесло государству ущерб в размере 98 млн гривен", – сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

В связи с этим 14 ноября у них по месту жительства прошли обыски.

Если вина будет доказана, злоумышленников ожидает тюремный на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Также они будут лишены права занимать определенные должности или заниматься данной деятельностью на срок до 3 лет.

Досудебное расследование данного дела продолжается.

Стоит отметить, что новый прокурор Харьковской области, хоть и был назначен всего месяц назад, но за это время его ведомство провело активную работу по сохранению природных ресурсов области. Александр Фильчаков, в частности, всерьез озаботился безопасностью лесов.

Так, 6 ноября сотрудники прокуратуры задержали банду, промышлявшую незаконной вырубкой деревьев. Нанесенный государству ущерб оценили в сумму более 5 млн грн.

Напомним, 1 октября новым прокурором Харьковской области стал глава Харьковской городской прокуратуры №2 Александр Фильчаков.