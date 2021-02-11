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Филатова избрали главой Днепропетровского регионального отделения Ассоциации городов Украины

Автор: РБК-Украина

Мэр Днепра Бориса Филатова избран главой регионального отделения Ассоциации городов Украины в Днепропетровской области. Его назначение единогласно поддержали главы и уполномоченные представители 27 городов и ОТГ области.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы по результатам общего собрания Днепропетровского отделения АГУ.

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На этом посту Борис Филатов сменил главу Каменского Андрея Белоусова, чей двухлетний срок полномочий уже истек.

Представители регионального отделения АГУ отметили, что кандидатуру Филатова избрали именно благодаря его активной позиции в отстаивании прав местного самоуправления.

"Всеми своими возможностями и силами я буду отстаивать права местного самоуправления не только на уровне области, но и на уровне всей страны. Так же как я делал это раньше - как член правления АГУ", - подчеркнул Борис Филатов.

Мэр Днепра также добавил, что имеет конструктивные отношения и взаимопонимание с лидерами украинских территориальных общин.

"Будем работать и в дальнейшем. Только объединив усилия всех лидеров территориальных громад, можно отстоять права и интересы местного самоуправления и улучшить жизнь людей", - сказал Филатов.

Стоит отметить, что отныне в правлении Ассоциации городов Украины больше всего представителей именно Днепропетровской области.

Во время общих собраний проголосовали также за делегирование туда мэров Днепра, Кривого Рога и Каменского. Также обсуждались прошлогодние достижения АГУ и планы на следующий год.

Напомним, ранее Борис Филатов заявлял, что украинские города должны делиться опытом эффективного управления территориальных общин и быть открытыми друг к другу.

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Новости Украины ДнепрАссоциация городов УкраиныБорис Филатов
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