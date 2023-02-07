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Філатов заявив, що суд позбавив Коломойського монополії на аеропорт Дніпра

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Вівторок 07 лютого 2023 13:55
Філатов заявив, що суд позбавив Коломойського монополії на аеропорт Дніпра Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про виграний суд, за рішенням якого аеропорт Дніпра позбавляється монополії бізнесмена Ігоря Коломойського .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філатова в Facebook.

"Після всіх судових суперечок, "хвороб" самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних див ми виграли цю справу. Зараз можу сподіватися, що Коломойський більше не паразитуватиме на аеропорт міста", - написав мер Дніпра.

Попри те, що попереду касаційний суд, Філатов переконаний - летовище вже вирвано з рук олігарха.

Він також додав, що після перемоги та відбудови летовища воно нарешті зможе працювати з лоукостами, а вартість перельотів перестане завищуватися штучно.

Також Філатов подякував НАБУ та Державіаслужбі за принципову позицію у вирішенні цього питання.

За словами адвоката Олени Доненко, яка працювала над справою, процес тривав 2 роки. Майже півтора з них знадобилося на судовий розгляд.

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Борис Філатов Ігор Коломойский
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