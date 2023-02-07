ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Филатов заявил, что суд лишил Коломойской монополии на аэропорт Днепра

Новина українською →
Вторник 07 февраля 2023 13:55
Филатов заявил, что суд лишил Коломойской монополии на аэропорт Днепра Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о выигранном суде, по решению которого аэропорт Днепра лишается монополии бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.

"После всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и других странных чудес мы выиграли это дело. Сейчас могу надеяться, что Коломойский больше не будет паразитировать на аэропорт города", - написал мэр Днепра.

Несмотря на то, что впереди кассационный суд, Филатов убежден - аэродром уже вырван из рук олигарха.

Он также добавил, что после победы и восстановления аэродрома оно наконец-то сможет работать с лоукостами, а стоимость перелетов перестанет завышаться искусственно.

Также Филатов поблагодарил НАБУ и Госавиаслужбу за принципиальную позицию по решению этого вопроса.

По словам адвоката Елены Доненко, работавшей над делом, процесс длился 2 года. Около полутора из них понадобилось на судебное разбирательство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Филатов Игорь Коломойский
NEWS
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России