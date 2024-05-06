Філатов вручив військовим, рятувальникам та комунальникам сертифікати на нове житло

"Це потужний подарунок від всієї територіальної громади. Ми довго вирішували, щоб розподілити ці квартири найбільш справедливо. У нас була душевна, щемлива церемонія, деякі люди навіть плакали. Та це найменше, що ми можемо зробити для наших людей. І ми і далі підтримуватимемо Сили оборони і тих, хто зараз робить внесок у нашу майбутню перемогу", - наголосив мер Дніпра Борис Філатов.

Він також додав, що місто заклало цю традицію ще у 2021-му році - надавати житло тим, хто дбає про Дніпро та його людей.

Нові оселі розташовані в двох будинках на правому березі міста. Це одно- та двокімнатні квартири, де зроблено ремонт, а також вбудовано сантехніку.