Філатов: від початку повномасштабного вторгнення Дніпро відправило на фронт понад 600 вантажівок
Дніпро продовжує системно підтримувати бійців на фронті та забезпечувати їх необхідними технікою й устаткуванням. Від початку повномаштабного вторгнення, територіальна громада Дніпра придбала понад 600 одиниць транспорту на фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.
"Хочу окремо підкреслити, що, окрім двовісних, які ми придбали раніше, ми починаємо купувати тривісні вантажівки. Більш потужні, які можуть використовуватися на лінії фронту з більшим результатом. За десь 450 днів цієї війни територіальна громада Дніпра придбала понад 600 одиниць транспорту. Це не тільки вантажівки, це пікапи і джипи. Дуже потужна допомога - одна з найбільших у країні серед місцевого самоврядування", - сказав Філатов.
За його словами, більшість машин - шестиколісні вантажівки, здатні розвивати швидкість до 110 км на годину. Кожна може перевозити до 5 тонн.
Решта авто також має дизельний економний двигун, вантажопідйомність - до 2 тонн.
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