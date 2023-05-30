Філатов: від початку повномасштабного вторгнення Дніпро відправило на фронт понад 600 вантажівок

Дніпро продовжує системно підтримувати бійців на фронті та забезпечувати їх необхідними технікою й устаткуванням. Від початку повномаштабного вторгнення, територіальна громада Дніпра придбала понад 600 одиниць транспорту на фронт.

"Хочу окремо підкреслити, що, окрім двовісних, які ми придбали раніше, ми починаємо купувати тривісні вантажівки. Більш потужні, які можуть використовуватися на лінії фронту з більшим результатом. За десь 450 днів цієї війни територіальна громада Дніпра придбала понад 600 одиниць транспорту. Це не тільки вантажівки, це пікапи і джипи. Дуже потужна допомога - одна з найбільших у країні серед місцевого самоврядування", - сказав Філатов.

За його словами, більшість машин - шестиколісні вантажівки, здатні розвивати швидкість до 110 км на годину. Кожна може перевозити до 5 тонн.

Решта авто також має дизельний економний двигун, вантажопідйомність - до 2 тонн.