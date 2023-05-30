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Филатов: с начала полномасштабного вторжения Днепр отправил на фронт более 600 грузовиков

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Вторник 30 мая 2023 18:07
Филатов: с начала полномасштабного вторжения Днепр отправил на фронт более 600 грузовиков Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Днепр продолжает системно поддерживать бойцов на фронте и снабжать их необходимыми техникой и оборудованием. С начала полномасштабного вторжения территориальная община Днепра приобрела более 600 единиц транспорта на фронт.

Об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что, кроме двухосных, которые мы приобрели раньше, мы начинаем покупать трехосные грузовики. Более мощные, которые могут использоваться на линии фронта с большим результатом. За 450 дней этой войны территориальная община Днепра приобрела более 600 единиц транспорта. Это не только грузовики, это пикапы и джипы. Очень мощная помощь - одна из самых больших в стране среди местного самоуправления", - сказал Филатов.

По его словам, большинство машин – шестиколесные грузовики, способные развивать скорость до 110 км в час. Каждый может перевозить до 5 тонн.

Остальные авто также имеют дизельный экономичный двигатель, грузоподъемность - до 2 тонн.

Филатов: с начала полномасштабного вторжения Днепр отправил на фронт более 600 грузовиков

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