Філатов: у Дніпрі завершують асфальтування Амурського мосту, рух поновиться до кінця дня

"Попри заборону уряду на капітальне будівництво Дніпро продовжує ремонтувати автошляхи. Насамперед ті, що найбільше потрібні для проїзду міського громадського транспорту. Я дуже сподіваюся, що вже сьогодні ми відкриємо Амурський міст. Далі працюватимемо по місту. Наші працівники переходитимуть на вул. Дмитра Скоробогатова (колишня Громова)", - зазначив мер Дніпра.

На Амурському мості всі вихідні працювали близько пів сотні будівельників та два десятки машин дорожньої техніки. Під час заміни асфальту переправою могли їздити лише автобуси громадського транспорту, адже тут також лагодять ділянки трамвайної колії.

Загалом дорожні бригади нині працюють у різних районах Дніпра.