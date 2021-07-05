UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Филатов: строительство водопровода в Таромском обеспечит водой весь регион

Автор: РБК-Украина

Строительство водопровода в Таромском - решение старой инфраструктурной проблемы бывшего поселка городского типа за которую никто не брался десятилетиями. Около 5 тысяч человек были отрезаны от водоснабжения.

Об этом рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

По словам Филатова, для которого строительство водопровода в Таромском было одним из обещаний, старту работ предшествовал сложный подготовительный этап.

После того как город получил необходимую документацию, проект строительства проходил длительное согласование с центральными органами власти, ведь "проколы" водопровода проходят, в том числе, под железнодорожными путями.

"Это долгожданное событие, в которое на самом деле мало кто верил. Технически это сложная работа, и она связана с немалыми капиталовложениями. Когда мы завершим строительство, таромчане впервые в истории поселка будут с водой по всей территории Таромского", - отметил городской голова.

Подрядчики планируют закончить строительство водопровода в декабре этого года.

Детальнее о проблемах Днепра - читайте в статье "РБК-Украина".

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Филатов